Serie A, si accende la corsa Champions: tre posti per sei squadre, tra semifinali e turnover

Si fa sempre più accesa la lotta per un posto all’interno della prossima Champions League. Al momento, solo il Napoli di Luciano Spalletti è sicuro di un pass per la prossima edizione della massima competizione europea, mentre per gli altri tre posti sono ben sei le squadre coinvolte nella lotta: Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta. In questo ordine, con un distacco massimo di 6 punti tra gli uomini di Sarri, al secondo posto, e gli uomini di Gasperini al settimo.

Attualmente al secondo posto in classifica con 61 punti si la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver perso contro l’Inter, affronterà domenica 6 maggio Milan nello scontro diretto che potrebbe decidere la lotta Champions. Al terzo posto, invece, si trova la Juventus di Massimiliano Allegri (visto l’esito momentaneamente positivo del ricorso sui 15 punti di penalizzazione per il caso plusavelenze) che, nelle ultime sei giornate di campionato, i bianconeri sfideranno Atalanta e Milan. Dopo la vittoria di ieri a San Siro contro la Lazio, l’Inter sale al quarto posto a parimerito con Milan e Roma ma avanti per la differenza reti. Anche per i nerazzurri sono in programma due scontri diretti per la corsa Champions League nelle ultime sette giornate. Infatti gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno la Roma domenica 6 maggio, mentre affronteranno l’Atalanta alla penultima giornata di Serie A. Nel mezzo, però, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno affrontare anche il Napoli (21 maggio). E dovranno disputare le semifinali di Champions League contro i rivali di sempre del Milan (10 e 16 maggio) e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (24 maggio). Dunque, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno essere attenti anche al dispendio di energie mentali, oltre che fisiche, durante il tour de force di maggio.

Al momento al quinto posto in classifica, si trova il Milan di Stefano Pioli che nelle ultime sei giornate di Serie A sarà coinvolti in due scontri diretti trovando Lazio (6 maggio) e Juventus (28 maggio). La Roma di José Mourinho si trova al sesto posto in classifica, ma per i giallorossi è in programma un solo scontro diretto nelle ultime sei giornate: contro Inter all’Olimpico il prossimo 6 maggio. Al settimo posto, invece, l’Atalanta che dopo aver vinto contro Roma e Torino nelle ultime due uscite, si rilancia nella corsa Champions. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, nelle ultime sei giornate sono in programma due scontri diretti per la lotta alla Champions League Juventus e Inter.

