Serie A: segna Nicolussi, la ribaltano Valeri e Bonny. Il Parma ritrova i tre punti dopo più di due mesi

Alle 15:00 scendono in campo Venezia e Parma, in uno scontro diretto importantissimo. La partita termina col risultato di 1-2.

Iniziano fortissimo i padroni di casa: gol di alto tasso tecnico di Nicolussi Caviglia al 5, che sull’assist dal fondo di Oristanio, controlla di petto e calcia in rete di sinistro. Spiazzato Suzuki. Il Parma risponde subito con un paio di invettive, e al 17′ trova il pareggio. Tiro da fuori area di Valeri, poco da fare per Stankovic. Al 27′ ci riprova il Parma, tiro da fuori di Benedyczak, che si spegne di poco al lato. Colpo di reni del Venezia nei minuti successivi, con protagonista Duncan in in tre occasioni consecutive: due belle imbucate per i compagni e una conclusione. Il Venezia è vivo. Prima Nicolussi Caviglia, poi Valeri: terminano in parità i primi 45 minuti.

Nel secondo tempo le due squadre aprono con un cambio a testa: fuori Ellertsson e Benedyczak, dentro Zampano e Charpentier. Al 51′ si accende Haps, che manda sul fondo Busio: Leoni devia in angolo. Mihaila risponde subito, con un tiro a giro di destro, il Venezia respinge. La partita rimane vivissima, con occasioni da entrambi i lati. Al 63′ il Venezia si porta in vantaggio con Pohjanpalo, ma il gol è viziato da un fuorigioco, si rimane sul pareggio. Nuovi cambi per le due squadre: escono Leoni, Mihaila e Keita entrano Balogh, Bonny ed Estevez per il Parma, dentro Andersen per Duncan per i veneti. Bonny al 69′ porta in vantaggio i crociati: respinta di Stankovic su un insidioso tiro di Man. Proprio Man esce subito dopo il gol, al posto di Coulibaly, come anche Caviglia, sostituito da Yeboah. Il Venezia reagisce nervosamente, come spesso accade agli uomini di Di Francesco in questi frangenti, e si ritrova a fare errori di misura. Sostituiti anche Candela e Haps, per Carboni e Gytkjaer. Di Francesco le prova tutte. 4 minuti di recupero e fischio finale, il Parma torna alla vittoria dopo più di due mesi. Buio pesto per il Venezia.

Foto: Instagram Parma