Serie A: Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Vietato distrarsi.

Con questo diktat in sottofondo Sampdoria–Fiorentina fra poco più di un’ora si affronteranno in un match da non sbagliare.

Per i padroni di casa – ad una sola lunghezza dalla palude della retrocessione – conta soltanto la vittoria, che gli permetterebbe di effettuare il sorpasso in classifica proprio ai danni della viola. Gli uomini di Iachini, dal canto loro, non possono permettersi alcuna licenza vista la posizione in classifica deficitaria.

Ma andiamo a vedere le scelte ufficiali dei due tecnici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Bertolacci, Thorsby; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Foto: Twitter Fiorentina