Serie A, Raffaele Palladino premiato come miglior allenatore del mese di aprile

La Serie A ha deciso: Raffaele Palladino è il miglior allenatore del mese di aprile. La consegna del premio Coach Of The Month di aprile avverrà nel pre-partita di Monza-Roma, in programma mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21.00 allo “U-Power Stadium” di Monza. Di seguito le parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo: “Alla prima stagione da allenatore in Serie A TIM Raffaele Palladino si è subito imposto come uno dei tecnici più talentuosi del campionato Da quando il coach campano si è seduto sulla panchina del Monza, infatti, i brianzoli hanno conquistato 43 punti in 26 partite, una media da club con ambizioni europee, grazie ad un gioco veloce e pragmatico e all’utilizzo ottimale di tutta la rosa a disposizione. Con i tre successi consecutivi ad Aprile contro Inter, Fiorentina e Spezia, Palladino ha portato i suoi alla salvezza con largo anticipo, meritandosi per la prima volta nella storia del Club il premio di miglior allenatore del mese”.

Foto: Serie A Instagram