Serie A, Rafael Leao è il miglior giocatore del mese di aprile

Rafael Leao ha vinto il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile. La consegna del trofeo avverra’ nel pre-partita di Milan – Sampdoria, in programma sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Leao e’ risultato il piu’ votato dai tifosi sul sito, superando Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Simone Verdi (Hellas Verona) e Mattia Zaccagni (Lazio). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Foto: Instagram Milan