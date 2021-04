Serie A, quattro calciatori squalificati

Squalifica per una giornata ad Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone): il Giudice Sportivo ha appena ufficializzato le esclusioni di quattro calciatori di Serie A in vista del prossimo turno, dopo aver preso in analisi le partite Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma e Torino-Juventus, le partite delle quattro squadre impegnate nel recupero infrasettimanale, in attesa degli altri referti. Nessuno di loro è stato espulso con rosso diretto, ma tutti erano diffidati e sono stati nuovamente ammoniti.

Questa la sezione dedicata del comunicato ufficiale:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREIRA Pedro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).