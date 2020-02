Serie A, prosegue la 25ª giornata: ecco il programma completo

Dopo l’anticipo del venerdì tra Brescia e Napoli, prosegue la 25esima giornata di Serie A. Oggi in programma altre tre sfide: alle ore 15 in campo Bologna-Udinese, poi alle 18 la capolista Juve fa visita alla Spal, mentre in prima serata tocca a Fiorentina e Milan. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.45 Brescia-Napoli 1-2 (Chancellor – Insigne, Fabian Ruiz)

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00 Bologna-Udinese

Ore 18.00 Spal-Juventus

Ore 20.45 Fiorentina-Milan

Domenica 23 febbraio

Ore 12.30 Genoa-Lazio

Ore 15.00 Verona-Cagliari

Ore 15.00 Torino-Parma

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo

Ore 18.00 Roma-Lecce

Ore 20.45 Inter-Sampdoria

Classifica: Juve 57; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli 36; Verona, Parma, Milan 35; Bologna 33; Cagliari 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.