Serie A, poker del Cagliari contro il Lecce (in dieci). Parità tra Parma e Venezia (1-1)

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A. Alla Unipol Domus il Cagliari vince in rimonta contro il Lecce: 4-1. Gli uomini di Giampaolo sbloccano la gara con Pierotti a ridosso della fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, arriva la reazione degli uomini di Nicola. Ad aprire la rimonta è il subentrato Gaetano che trova la prima rete in questa stagione. Cinque minuti più tardi, al 65′, arriva anche la rete del sorpasso dei padroni di casa con Luperto. La partita del Lecce si complica ulteriormente al 73′ quando Rebic rimedia un cartellino rosso – dopo revisione al VAR – per aver pestato il braccio di Mina mentre era a terra. E il Cagliari dilaga, prima, con la rete di Zortea e, poi, con una perla di Obert che fissa il risultato sul definitivo 4-1.

Al Tardini, invece, termina in parità la sfida tra Parma e Venezia. La gara si sblocca nella prima frazione di gioco con il rigore trasformato da Pohjanpalo. Nella ripresa arriva la risposta, sempre su rigore, con Hernani che è glaciale dal dischetto e spiazza Stankovic. Per un momento il Venezia torna nuovamente in vantaggio con la rete di Oristanio, ma l’urlo di gioia degli ospiti viene strozzato in gola per la posizione di fuorigioco in partenza di Oristanio.

Foto: Twitter Serie A