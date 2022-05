Giornata di premi in casa Milan. Non solo Tonali, eletto “Giocatore del Mese”. Festeggia anche Stefano Pioli, a cui va il premio “Coach Of The Month” di maggio. Lo comunica la Lega Serie A, che scrive come la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio 2022 alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

FOTO: Twitter Milan