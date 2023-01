Serie A: oggi in campo le due milanesi

Dopo la sonora vittoria del Napoli di ieri sera contro la Juventus, nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, oggi sarà il turno delle due milanesi. Alle ore 15:00 scenderanno in campo Cremonese e Monza, successivamente alle ore 18:00 ci sarà Lecce-Milan. A chiudere questo sabato di Serie A è l’Inter di Simone Inzaghi che ospiterà in casa l’Hellas Verona. Le milanesi proveranno a rispondere presente, per rimanere nella scia della capolista.

Foto: Instagram Serie A