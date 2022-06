Serie A, oggi alle 12 il sorteggio del calendario 2022-23

La Lega Serie A si appresta a svelare il calendario per la stagione 2022/23. Oggi, alle 12, infatti, si terrà il sorteggio del calendario per la prossima stagione.

Si partirà il weekend del 14 agosto con la prima di campionato, poi entro la fine del mese si giocheranno altre tre giornate (21, 28 e il turno infrasettimanale del 31). Seguiranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre) ed in seguito ci si fermerà per un’ulteriore sosta per le Nazionali, tra il 19 e il 27 settembre.

Si ripartirà ad ottobre con 5 turni di campionato (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e poi a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13, dopo il quale la Serie A avrà una pausa di 52 giorni per Qatar 2022.

Dopo il Mondiale si ripartirà il 4 gennaio con la 16esima giornata di campionato, poi subito nel weekend dell’8 gennaio. A gennaio saranno 5 le giornate di Serie A: oltre a quella del 4 e dell’8, le 20 squadre scenderanno in campo il 15, il 22 ed il 29.

A febbraio le giornate saranno quattro, tutte nei weekend (5, 12, 19, 26 febbraio). A marzo tre impegni (5, 12 e 19 marzo), poi tra il 20 ed il 28 marzo, dopo l’ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali.

Per concludere il campionato si giocherà poi tutti i weekend di aprile e maggio, quando si giocherà anche il turno infrasettimanale del 3 maggio valido per la quattordicesima di ritorno. La stagione terminerà poi domenica 4 giugno.

Come l’anno scorso, si terrà il calendario asimmetrico.

Foto: Logo Serie A