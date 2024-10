Serie A, Noslin-Pedro-Vecino, tris Lazio al Genoa. Parità tra Monza e Venezia (2-2)

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A. La Lazio continua il suo grande periodo di forma e vince 3-0 contro il Genoa tra le mura amiche dell’Olimpico. A decidere la gara il gol di Noslin nella prima frazione di gioco e le reti di Pedro e Vecino nei minuti finali della gara. Un successo che permette ai biancocelesti di salire a quota 16 punti, agganciando così il treno del terzo posto occupato dalla Juventus – con una gara in meno -, Udinese e Atalanta. All’U-Power Stadium, invece, Monza e Venezia si dividono le posta in gioco: 2-2. Le reti arrivano tutte nella prima frazione di gioco: apre Ellertson, risponde Kyriakopoulos, gli ospiti ripassano in vantaggio con Svoboda e i brianzoli pareggiano – nuovamente con Djuric.

Foto: instagram Lazio