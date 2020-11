Serie A: Mkhitaryan da fenomeno, che tripletta! Atalanta-Inter 1-1: Miranchuk risponde a Lautaro

Tre gare delle 15.00 in questa domenica 8 novembre, si gioca la settima giornata di Serie A 2020-21.

L’armeno Mkhitaryan, autore di una splendida tripletta, spiana la strada ai giallorossi contro il Genoa, è 3-1 per la Roma.

Si ferma sul pari a Bergamo l’Inter di Conte, al vantaggio di Lautaro Martinez risponde Miranchuk, è il primo gol in Serie A per il russo dopo quello segnato al Midtylland in Champions League.

Ecco i risultati:

Atalanta-Inter 1-1

Genoa-Roma 1-3

Torino-Crotone 0-0

Foto: Twitter Roma