Serie A, Milan e Napoli non vanno oltre il pareggio, a Lozano risponde Bonaventura

Termina in pareggio la sfida delle 18 tra Milan-Napoli. I gol vengono realizzati tutti nel primo tempo: al 24’ Insigne scheggia l’incrocio dei pali ma Lozano è tempestivo sotto porta a ribattere di testa la palla in rete. Al 29’ Bonaventura trova la rete del pareggio; l’ex Atalanta non segnava dallo scorso 7 ottobre 2018. Un pareggio che serve a ben poco ad entrambe le squadre.

Foto: Profilo Twitter Milan