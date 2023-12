Serie A, Meret ipnotizza Pessina dal dischetto: 0-0 tra Napoli e Monza. Ranieri fa volare la Fiorentina: 1-0 al Torino

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 di Serie A: Napoli-Monza e Fiorentina–Torino. Al Franchi vince la Fiorentina: 1-0, decide la rete di Ranieri all’82’. Meglio i granata dei viola nella prima frazione di gioco. Gli uomini di Juric sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima, con un bel colpo di testa di Zapata e, poi, con Lazaro ma Terracciano è attento e chiude la porta in entrambe le occasioni. Nel finale arriva la grande occasione anche per la Fiorentina, ma Ikoné non riesce a sfruttare al meglio l’errore di Tameze facendosi murare da Milinkovic-Savic. Si abbassano i ritmi nella ripresa, i due tecnici provano a trovare la svolta dalla panchina. Ma la gara si sblocca all’82’ con il colpo di testa di Luca Ranieri su cross di Kayode. Tre punti importanti per i viola che agganciano il Milan al terzo posto, a quota 33 punti (in attesa di Milan-Sassuolo). La sfida del Maradona, invece, termina con il punteggio inchiodato sullo 0-0 tra il nervosismo generale. L’occasione più grande della prima frazione di gioco capita sui piedi di Zerbin, ma Di Gregorio è attento e respinge la conclusione dell’esterno. Ci prova anche Kvara con un assolo da sinistra, ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo. Poco dopo l’ora di gioco, il tiro di Colpani trova l’opposizione col braccio di Mario Rui. Ed è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pessina ma Meret lo ipnotizza e tiene il punteggio sullo 0-0. Pochi minuti dopo, però, il portiere è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico: al suo posto Contini. Si accendono gli animi della gara. E all’82’ viene espulso anche Walter Mazzarri. In pieno recupero arriva un’altra grande occasione per gli Azzurri, ma Di Gregorio non si fa sorprendere da Gaetano e chiude, nuovamente, la porta. Non si placano le proteste dalla panchina e al 92′ viene espulso anche Raffaele Palladino. Termina così 0-0. Il Napoli aggancia la Roma al sesto posto a quota 28 punti, mentre il Monza rimane al dodicesimo posto a quota 22 punti.

Foto: Instagram Fiorentina