Serie A, Marcus Thuram è il miglior giocatore del mese di agosto

Protagonista di una grigia esperienza con la Francia in Nations League, Marcus Thuram può però rincuorarsi con gli ottimi risultati personali raggiunti durante questo inizio di stagione con l’Inter. Il francese, autore di ben 4 gol e 2 assist in 3 partite, è stato premiato con il premio miglior giocatore EA Sports FC del mese di agosto della Serie A. Un inizio di stagione devastante, che può far ben sperare il club nerazzurro. Dal suo arrivo a titolo gratuito nell’estate del 2023, Thuram ha giocato 49 partite per un totale di 19 gol e 16 assist.

Foto: X Serie A