Leao-Tonali-Bonazzoli: 2-1 Milan a Salerno. Impresa Samp con Gabbiadini e Augello

Si concludono le due partite previste per le 12:30, il Milan vince a Salerno con il risultato di 2-1. I rossoneri sembrano leggermente in difficoltà nell’avvio del match all’Arechi, ma passano in vantaggio con Rafael Leao al 10′. Dopo soli 5 minuti ci pensa Sandro Tonali (dopo aver fornito precedentemente l’assist) a raddoppiare, nulla può Ochoa sulla conclusione potente del giovane milanista. Nel secondo tempo il Milan sembra mettere la partita in cassaforte con il terzo gol, rete di Brahim Diaz al 58′ dopo una mischia nell’area di rigore della Salernitana. Il VAR però rovina la festa ai rossoneri ed annulla il gol. La Salernitana rischia inoltre di chiudere il match in inferiorità numerica, a causa di un cartellino rosso rimediato da Bradarić per un fallo ai danni di Kalulu, poi revocato e trasformato in giallo dopo una revisione. Padroni di casa che rischiano di subire il terzo gol ma, dopo il salvataggio clamoroso di Ochoa, la stessa Salernitana riapre il match con Bonazzoli. Il Milan vince però una partita importantissima per la lotta al vertice, restando in scia a 36 punti, in attesa di Inter-Napoli.

Anche la sfida tra Sassuolo e Sampdoria termina 1-2. I doriani passano in vantaggio con un gran gol di Manolo Gabbiadini, la rovesciata dell’attaccante ex Bologna regala l’1-0 a Stankovic al 25′. La firma sul secondo gol della Sampdoria è invece del terzino Tommaso Augello, che gonfia la rete al 28′. Nel secondo tempo c’è qualche polemica per un presunto fallo da rigore causato da un tocco del doriano Amione, il VAR però non concede penalty. Calcio di rigore successivamente assegnato al 63′, dal dischetto per il Sassuolo non sbaglia Domenico Berardi. Tre punti fondamentali per la Sampdoria che punta ad allontanarsi dalla zona calda della classifica per rincorrere una salvezza sempre più complessa.

foto: profilo Twitter Serie A