Serie A, le formazioni titolari più preziose d’Italia. Inter in testa alla classifica

Il mercato in Italia è chiuso ormai da tempo, e le squadre iniziano a consolidare i loro undici titolari. Con l’Inter che resta a mani basse la squadra da battere, anche per via della netta riconferma della rosa titolare della scorsa stagione e una Juve fresca, giovane e rinnovata, l’attuale campionato di Serie A si preannuncia essere molto interessante. Transfermarkt ha stilato una classifica economica delle rose titolari delle 20 squadre di A, e i due top team sopra citati presiedono rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica. L’Inter ha un valore complessivo degli undici di partenza che si stanzia sui 488 milioni di euro, la Juve poco sotto, 416 milioni. Valori molto coerenti con l’attuale classifica complessiva, che vede proprio queste due squadre contendersi il primo posto, entrambe a 7 punti. Non è invece coerente il Milan, che presenta la terza rosa titolare della Serie A per valore economico, 412 milioni di euro, ma che al contempo sta affrontando notevoli difficoltà di rendimento. Al quarto e quinto posto troviamo Napoli (279 milioni) ed Atalanta(248 milioni). La Roma, nonostante le spese ingenti, è invece al sesto posto della classifica stilata da Transfermarkt, con un valore della rosa titolare di 206 milioni di euro. All’ultimo posto della lista il Venezia, 28 milioni di euro.

Foto: Instagram Inter