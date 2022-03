Serie A, le designazioni per la 31a giornata: Juventus-Inter a Irrati

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato è pronto a tornare per lo sprint finale. Sono stati designati gli arbitri per la prossima giornata, con il big match Juventus-Inter assegnato a Irrati. Di seguito l’elenco completo:

SPEZIA – VENEZIA Sabato 02/04 h. 15.00

DOVERI

CARBONE – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – SASSUOLO Sabato 02/04 h. 18.00

RAPUANO

ROSSI L. – PAGNOTTA

IV: VOLPI

VAR: ORSATO

AVAR: PERETTI

SALERNITANA – TORINO Sabato 02/04 h. 20.45

PICCININI

MELI – ROCCA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO

FIORENTINA – EMPOLI h. 12.30

MASSIMI

DI VUOLO – ZINGARELLI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARESCA

AVAR: GIALLATINI

ATALANTA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

UDINESE – CAGLIARI h. 15.00

ABISSO

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: BARONI

SAMPDORIA – ROMA h. 18.00

MANGANIELLO

BRESMES – VECCHI

IV: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

IRRATI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

H. VERONA – GEONOA Lunedì 04/04 h. 18.30

FOURNEAU

VALERIANI – CECCONI

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGLIARDINI

MILAN – BOLOGNA Lunedì 04/04 h. 20.45

MARINELLI

MARGANI – MASTRODONATO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

Foto: Sito AIA