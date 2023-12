Serie A, le designazioni per la 14a giornata: Juve-Napoli a Orsato

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 10 dicembre. Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per il big marth tra Juventus e Napoli di venerdì sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. Di seguito le designazioni complete:

Juventus-Napoli

Orsato

Peretti-Perrotti

Iv: Marcenaro

Var: Di Paolo

Avar: Paganessi

Hellas Verona-Lazio

Ayroldi

Rocca-Cipriani

Iv: Tremolada

Var: Paterna

Avar: Di Vuolo

Atalanta-Milan

La Penna

Imperiale-Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Marini

Avar: Di Martino

Inter-Udinese

Di Bello

Bottegoni-Di Monte

Iv: Prontera

Var: Mazzoleni

Avar: Abbattista

Frosinone-Torino

Massimi

Baccini-Vigile

Iv: Baroni

Var: Meraviglia

Avar: Mazzoleni

Monza-Genoa

Collu

Bindoni-Tegoni

Iv: Abisso

Var: Irrati

Avar: Miele

Salernitana-Bologna

Sozza

Scatragli-Bercigli

Iv: Di Marco

Var: Valeri

Avar: Maggioni

Roma-Fiorentina

Rapuano

Rossi L.-Rossi C.

Iv: Maresca

Var: Aureliano

Avar: Dionisi

Empoli-Lecce



Colombo

Di Iorio-Capaldo

Iv: Manganiello

Var: Gariglio

Avar: Valeri

Cagliari-Sassuolo

Mariani

Dei Giudici-Laudato

Iv: Feliciani

Var: Nasca

Avar: Aureliano

Foto: Zimbio