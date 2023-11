Serie A, le designazioni per la 12a giornata: il derby di Roma a Massa

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma per la 12a giornata di Serie A. Il derby della Capitale sarà arbitrato dal signor Massa.

Questo il quadro completo:

SASSUOLO – SALERNITANA Venerdì 10/11 h.18.30

GHERSINI

LO CICERO – TRASCIATTI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – H. VERONA Venerdì 10/11 h.20.45

ORSATO

CECCONI – ROSSI C.

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

LECCE – MILAN Sabato 11/11 h.15.00

ABISSO

PERETTI – MOKHTAR

IV: RAPUANO

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 11/11 h.18.00

PICCININI

PALERMO – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA

MONZA – TORINO Sabato 11/11 h.20.45

DOVERI

IMPERIALE – RICCIARDI

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – EMPOLI h. 12.30

PRONTERA

VIVENZI – GARZELLI

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – DI GIACINTO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.

UDINESE – ATALANTA h. 15.00

AURELIANO

BERTI – CIPRIANI

IV: CAMPLONE

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGNOTTA

LAZIO – ROMA h. 18.00

MASSA

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

INTER – FROSINONE h. 20.45

DIONISI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: FELICIANI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

Foto: logo Serie A