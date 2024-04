Serie A, le designazioni arbitrali della 32ª giornata: derby della Mole affidato a Maresca. Fourneau per Inter-Cagliari

Rese note le designazioni arbitrali dell’AIA per le gare del prossimo turno di Serie A, il 32°. Il derby della Mole tra Torino e Juventus è stato affidato a Maresca. Mariani sarà il fischietto dello scontro diretto per la salvezza tra Lecce ed Empoli. Massa dirigerà il Milan, impegnato in trasferta contro il Sassuolo. Inter-Cagliari a Fourneau. Queste le designazioni della 32esima giornata di campionato nel dettaglio:

Lazio – Salernitana Venerdì 12/04 ore 20.45

Zufferli

Berti – Del Giovane

Iv: Doveri

Var: Paterna

Avar: Aureliano

Lecce – Empoli Sabato 13/04 ore 15.00

Mariani

Colarossi – Di Monte

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna

Torino – Juventus Sabato 13/04 ore 18.00

Maresca

Costanzo – Passeri

Iv: Piccinini

Var: Irrati

Avar: Di Paolo

Bologna – Monza Sabato 13/04 ore 20.45

La Penna

Peretti – Cipriani

Iv: Ghersini

Var: Marini

Avar: Guida

Napoli – Frosinone ore 12.30

Fabbri Rossi L. – Moro Iv: Santoro Var: Serra Avar: Irrati

Sassuolo – Milan ore 15.00

Massa

Mondin – Vecchi

Iv: Prontera

Var: Guida

Avar: Chiffi

Udinese – Roma ore 18.00

Pairetto

Rossi C. – Laudato

Iv: Rapuano

Var: Aureliano

Avar: Di Paolo

Inter – Cagliari ore 20.45

Fourneau

Palermo – Garzelli

Iv: Camplone

Var: Di Bello

Avar: Valeri

Fiorentina – Genoa Lunedì 15/04 ore 18.00

Di Marco

Bindoni – Tegoni

Iv: Colombo

Var: Mazzoleni

Avar: Serra

Atalanta – H. Verona Lunedì 15/04 ore 20.45

Sacchi

Lo Cicero – Rossi M.

Iv: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: Maggioni

Foto: Instagram Lega Serie A