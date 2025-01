Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi, Kolasinac e Morata

Dopo i recuperi della 19^ giornata andati in scena fra martedì e mercoledì, il Giudice Sportivo ha preso le seguenti decisioni.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Koopmeiners, ndr); per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d’angolo, lanciato verso di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

–KOLASINAC Sead (Atalanta): per comportamento scorretto nei con-

fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Salterà Atalanta-Napoli.

–MORATA MARTIN Alvaro Borja (Milan): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Salterà Juventus-Milan.

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

–INZAGHI Simone (Internazionale). Salterà Inter-Empoli.

Foto: Instagram Inter