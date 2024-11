Serie A, tutte le decisioni del Giudice Sportivo: Gasperini squalificato per due giornate

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare della tredicesima giornata di Serie A. Genoa multato per una somma pari a 2000 euro, per il lancio di due piccoli oggetti di plastica nel recinto di gioco. L’Udinese dovrà fare a meno di Bijol per un turno, proprio nella sfida casalinga contro il Genoa. Questi gli altri giocatori squalificati, tutti per un turno: Dossena (Cagliari), Pobega (Bologna), Izzo (Monza), Pisilli (Roma). Multa di 3 mila euro all’Inter per il lancio di alcuni fumogeni, 2.000 al Verona per il lancio di due fumogeni, alla Lazio per il lancio di un petardo e al Parma per il lancio di una bottiglietta di plastica. Squalificato per due giornate l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico – si legge nel dispositivo – ha “al 10° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco”.

Foto: X Atalanta