Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Fonseca, Roma multata

Sono stare rese note dalla Lega di Serie A le decisioni del Giudice Sportivo.

Multa di 15.000 euro alla Roma “per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un preparatore atletico che non risulta, allo stato, essere tesserato, il quale applaudiva ironicamente in maniera continuativa il Direttore di gara, a cui si era avvicinato con atteggiamento aggressivo. ”

Multa di 10.000 euro alla Juventus “per avere i suoi sostenitori al 18esimo del primo tempo, indirizzato un fascio di luce laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria che si apprestava a tirare un calcio di rigore.

Squalificati per una giornata Saponara, Strefezza, Biraschi, Calabria, Castillejo, Medel, Lucas Leiva. Squalificato per una giornata anche Romero del Genoa per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

Due giornate di squalifica e ammenda di 10.000 euro per l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca.

Una giornata di squalifica per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor.