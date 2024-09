Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo, ha diramato tutti i provvedimenti relativi alla quinta giornata di campionato. Tre i calciatori espulsi, e che salteranno quindi il prossimo turno di Serie A. Due le giornate di squalifica per Paweł Dawidowicz, con annessa ammenda da 5000 euro “per avere, al 20° del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente”. Stessa sorte, ma con una sola giornata di squalifica, per Guilbert, espulso nel secondo tempo di Lecce-Parma dopo una manata inflitta ad un avversario. Squalifica per una giornata (ma senza ammenda) per Matteo Cancellieri, che nella stessa partita è stato espulso per via di un fallo su un avversario, nel contesto di una chiara occasione da rete.

Foto: X Lega Serie A