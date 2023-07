In vista della stagione 2023-24 ci saranno dei cambiamenti anche nella squadra arbitrale. L‘AIA comunenicherà a breve i nomi dei fischietti dismessi e tra questi c’è anche il nome dell’arbitro Marco Serra. Il fischietto piemontese, salito alla ribalta per la querelle con Mourinho durante Cremonese-Roma, sarà dismesso per “motivate ragioni tecniche”.

Foto: sito Aia