Serie A, la Lazio vola con Pedro: 2-1 all’Empoli. Il Parma resiste in dieci uomini: 0-0 a Bologna

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A.

La Lazio ribalta l’Empoli: 2-1, decide la rete di Pedro. Siamo al minuto 9′, quando i toscani si portano in vantaggio dopo un avvio che sembrava più favorevole ai biancocelesti: Pezzella riceve sulla sinistra e mette in mezzo, Provedel scivola nel tentativo di compiere un’uscita alta e non può nulla sul colpo di testa vincente di Esposito. In pieno recupero arriva la rete del pareggio firmata da Mattia Zaccagni che insacca di testa l’ennesimo cross di Nuno Tavares. A inizio ripresa i biancocelesti hanno subito l’occasione per passare in vantaggio: calcio di rigore per un fallo di Pezzella ai danni di Dia. Dal dischetto si presenta Castellanos, che calcia centrale. Vasquez non deve fare altro che stare fermo e respingere la sfera. Il Taty avrebbe un’altra chance visto che il pallone ritorna dalle sue parti, ma di testa lo manda alto sopra la traversa. A 6 minuti dalla fine, la Lazio piega la resistenza dell’Empoli. Pedro, servito ottimamente da Castellanos, scarica un bolide sotto la traversa piegando le mani a Vasquez. Termina così 2-1 all’Olimpico, la Lazio sale a quota 13 punti e prende la Juventus in classifica.

Dopo una ripresa a reti inviolate – nonostante le molteplici occasioni -, al 53′ sarebbe potuta arrivare la svolta della gara con i ducali rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Woyo Coulibaly. Fallo del centrocampista su Ndoye con il direttore di gara che in un primo momento aveva deciso di ammonire il calciatore gialloblù, prima della revisione del VAR: giallo cancellato e rosso diretto, per un intervento con il piede a martello direttamente sulla caviglia dell’esterno felsineo. Ma il Parma resiste in dieci uomini e porta un punto prezioso a casa: 0-0 al Dall’Ara. Quinto pareggio per il Bologna di Italiano.

Foto: Instagram Lazio