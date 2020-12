Serie A, la Juve la squadra più volte in fuorigioco con 41 fischi

La Serie A ha pubblicato una curiosa statistica relativa a questi primi mesi della stagione 2020-21, relativa a quante volte una squadra è finita in fuorigioco.

La Juventus è la squadra che cade più volte nella trappola del fuorigioco in Serie A. I bianconeri sono stati pizzicati in offside per ben 41 volte. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c’è il Parma a quota 40. Seguono Bologna a 39, Milan a 38, Udinese a 36 e Genoa a 35.

Foto: Twitter Juventus