Serie A, la classifica dei marcatori in attività dopo l’addio di Immobile

La Serie A ha perso il suo re, infatti con i suoi 207 gol Ciro Immobile era il miglior marcatore della Serie A, ancora in attività, tra i giocatori che militano attualmente nel nostro campionato. Andiamo a vedere la top 20 di questa classifica, notando come diversi calciatori non siano attaccanti:

Pellegrini (Roma) 44 gol in 250 presenze

Calhanoglu (Inter) 45 gol in 234 presenze

Chiesa (Juventus) 47 gol in 235

Leao (Milan) 47 gol in 164 partite

Caprari (Monza) 49 gol in 246 partite

Petagna (Monza) 49 gol in 234

Pasalic (Atalanta) 49 gol in 220 presenze

Milik (Juventus) 49 gol in 152 match

Politano (Napoli) 50 reti in 281 presenze

Orsolini (Bologna) 50 gol in 200 presenze

Pavoletti (Cagliari) 64 gol in 204

Osimhen (Napoli) 65 gol in 108 presenze

El Shaarawy (Roma) 69 gol in 285

Caputo (Empoli) 69 gol in 205

Simeone (Napoli) 72 gol in 267

Vlahovic (Juventus) 77 gol in 163

Lautaro Martinez (Inter) 103 reti in 206 presenze

Belotti (Como) 112 gol in 330 presenze

Zapata (Torino) 121 reti in 319

Dybala (Roma) 123 gol in 324 presenze

Foto: twitter Lega Serie A