Serie A, iniziano i recuperi della 21a giornata. Il programma

La ventunesima giornata di Serie A è stata oggetto di molte partite rimandate a causa degli impegni di Fiorentina, Lazio, Napoli e Inter in Supercoppa Italiana. Questa sera alle 19 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina per la prima delle quattro partite di recupero. Giovedì 22 febbraio, invece, sarà il turno di Torino e Lazio. Infine, mercoledì 28 febbraio, sarà il turno di Sassuolo-Napoli (ore 18) e di Inter-Atalanta (ore 20:45). Di seguito il programma completo.

Mercoledì 14 febbraio

Ore 19.00 Bologna – Fiorentina

Giovedì 22 febbraio

Ore 20:45 Torino-Lazio

Mercoledì 28 febbraio

Ore 18:00 Sassuolo-Napoli

Ore 20:45 Inter – Atalanta

Foto: Logo Serie A