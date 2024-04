Serie A, inizia la 32a giornata. Il programma

Questa sera alle 21.00 scenderanno in campo Lazio e Salernitana per dare il via alla trentaduesima giornata di Serie A. Di seguito il programma completo.

Venerdì 12 aprile

Ore 20:45 Lazio-Salernitana

Sabato 13 aprile

Ore 15.00 Lecce-Empoli

Ore 18.00 Torino-Juventus

Ore 20:45 Bologna-Monza

Domenica 14 aprile

Ore 12.30 Napoli-Frosinone

Ore 15.00 Sassuolo-Milan

Ore 18.00 Udinese-Roma

Ore 20:45 Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile

Ore 18.30 Fiorentina-Genoa

Ore 20:45 Atalanta-Hellas Verona

Foto: Logo Serie A