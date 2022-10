Serie A, inizia l’8a giornata. Il programma

Torna, finalmente, la Serie A! Si riparte questo pomeriggio al Maradona di Napoli: alle 15 scenderanno in campo Napoli e Torino per dare il via all’ottava giornata del massimo campionato italiano. Alle 18 è il turno di Inter–Roma, mentre chiuderà il sabato di calcio di Serie A la partita al Castellani tra Empoli e Roma. Di seguito il programma completo.

Sabato 1 Ottobre

Ore 15.00 Napoli-Torino

Ore 18.00 Inter-Roma

Ore 20.45 Empoli-Milan

Domenica 2 Ottobre

Ore 12.00 Lazio-Spezia

Ore 15.00 Lecce-Cremonese

Ore 15.00 Sampdoria-Monza

Ore 15.00 Sassuolo-Salernitana

Ore 18.00 Atalanta-Sampdoria

Ore 20.45 Juventus-Bologna

Lunedì 3 Ottobre

Ore 20.45 Hellas Verona-Udinese

Foto: Logo Serie A