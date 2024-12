Serie A, il Verona torna a vincere a Parma (3-2). Il Bologna ferma la Fiorentina, decide Odgaard

Sono appena terminate le sfide del primo pomeriggio della domenica di Serie A. Al Tardini torna a sorridere il Verona: 3-2. Gli uomini di Zanetti sbloccano la gara con Coppola, ma la risposta degli uomini di Pecchia è immediata con Sohm. Nella ripresa, il Verona torna avanti con la rete di Sarr che sfrutta al meglio il secondo assist di giornata di Harroui (costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio). Al 75′ gli scaligeri allungano con la rete di Mosquera, prima della rete al 90′ di Sohm – per la doppietta personale – che accorcia le distanze e riaccende il finale. Al Dall’Ara, invece, il Bologna ferma la Fiorentina: 1-0, decide la rete di Odgaard. Dopo una prima frazione di gioco, gli emiliani passano in vantaggio nella ripresa con il tap-in del danese che sfrutta al meglio il cross dalla destra di Dominguez e beffa De Gea.

Foto: Instagram Odgaard