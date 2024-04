Serie A, il Sassuolo rimane al penultimo posto: Thauvin risponde a Defrel. Parità anche tra Cagliari e Verona (1-1)

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A. A Reggio Emilia termina in parità la sfida tra Sassuolo e Udinese: 1-1. a Defrel risponde la rete di Thauvin. A sbloccare la gara sono gli uomini di Ballerini che trovano l’1-0 con Defrel al 41′, ma è immediata la risposta degli uomini di Cioffi che tornano il pareggio appena 3′ dopo con Thauvin. Anche a Cagliari termina in parità: 1-1. Il Verona si è fatto preferire nella prima frazione di gioco, andando al riposo con il punteggio sullo 0-1 grazie alla rete di Bonazzoli. La ripresa si apre con la rete annullata a Lazovic per posizione di fuorigioco che cancella il raddoppio degli scaligeri. Al 72′ Ranieri ne cambia quattro in cerca della svolta. E la trova: al 74′ il neo-entrato Sulemana, prima, vince una serie di contrasti al limite dell’area e, poi, sugli sviluppi dell’azione, conclude dal limite dell’area e ristabilendo la parità, aiutato anche dalla deviazione di un calciatore del Verona.

Foto: Logo Serie A