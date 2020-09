Serie A, il programma completo della prima giornata

Riparte finalmente la Serie A. Apre la prima giornata della nuova stagione l’anticipo delle 18 di sabato, Fiorentina-Torino; alle 20.45 sfida tra Verona e Roma. Domenica, tra le big, la Juventus ospiterà allo Stadium la Sampdoria di Ranieri, mentre il Napoli farà visita al Parma; le altre due sfide in programma sono Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari, antipasto di lotta per la salvezza. Lunedì il posticipo tra Milan e Bologna a San Siro, mentre martedì 30 settembre recupereranno l’Inter, in casa del Benevento, la Lazio nel big match contro l’Atalanta e la sfida tra Udinese e Spezia. Questo il programma completo del primo turno:

Sabato 19 settembre

Fiorentina-Torino, ore 18

Verona-Roma, 20.45

Domenica 20 settembre

Parma-Napoli, 12.30

Genoa-Crotone, 15

Sassuolo-Cagliari, 18

Juventus-Sampdoria, 20.45

Lunedì 21 settembre

Milan-Bologna, 20.45

Martedì 30 settembre

Benevento-Inter, 18

Udinese-Spezia, 18

Lazio-Atalanta, 20.45