Serie A, il Milan rimonta con un gioiello di Kessie, solo un pari per il Napoli. Tris della Samp con Bonazzoli

Nelle gare delle ore 19:30, valide trentatreesima giornata di serie A, il Milan ha battuto per 3-1 il Parma grazie alle reti di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Ok anche la Samp che travolge per 3-0 il Cagliari con la rete di Gabbiadini e la doppietta di Bonazzoli. Nell’altro match, pareggio per 1-1 tra Bologna e Cagliari con i gol Manolas per i partenopei e Barrow per i rossoblù.

FOTO: Twitter Milan