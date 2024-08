Serie A, il Lecce (in dieci) vince nel segno di Krstovic: 1-0 al Cagliari. Parità tra Bologna ed Empoli (1-1)

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 di Serie A. Al Via del Mare il Lecce trova i primi tre punti del suo campionato: 1-0 al Cagliari, decide la rete di Krstovic nel primo tempo su assist di Gaspar. Da segnalare l’espulsione di Dorgu nella prima frazione di gioco che ha costretto gli uomini di Gotti a giocare in inferiorità numerica tutta la seconda frazione di gara. Al Dall’Ara, invece, finisce in parità tra Bologna ed Empoli: 1-1, a Fabbian risponde Giasy.

Foto: sito Serie A