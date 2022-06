Serie A, il gol di Theo Hernandez con l’Atalanta è il più bello del 2021-22

Non c’erano molti dubbi in merito ma ora la Lega Serie A ha ufficializzato il gol di Theo Hernandez contro l’Atalanta, come il più bello della stagione 2021-22.

L’esterno sinistro rossonero è partito dalla sua metà campo, ha saltato diversi avversari e poi è andato a segnare un gol pesantissimo per lo scudetto.

Questo il tweet della Lega Serie A che celebra la rete del francese:

Foto: Twitter personale