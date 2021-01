Serie A: il Crotone abbatte il Benevento (4-1). Il Sassuolo acciuffa il Parma su rigore

Si sono concluse le due partite di Serie A in programma questo pomeriggio. Vittoria fondamentale in ottica salvezza quella del Crotone. Pareggio amaro invece quello del Parma contro il Sassuolo. Calabresi inarrestabili all’Ezio Scida, che con un 4-1 vincono una importantissima sfida salvezza e si riporta nei pressi del gruppo di squadre in lotta per non retrocedere. Apre un autogol di Glik al 5′, poi una doppietta di Simy e Vulic spianano la strada alla squadra di Stroppa. Per il Benevento è di Iago Falque il gol della bandiera per il 4-1 finale. Emozioni nel derby dell’Emilia: passano in vantaggio i ducali grazie all’incornata di Kucka che raccoglie un bel cross di Pezzella al 37′. Quando la partita sembrava finita, ecco il rigore per il Sassuolo, che Djuricic realizza e in extremis riporta il pareggio sull’1-1.

Foto: Simy sito