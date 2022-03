Serie A, i tifosi scelgono la punizione di Pellegrini nel derby come gol del mese

Una perla su punizione che ha mandato in delirio lo stadio Olimpico e consolidato una rotondissima vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, in cui i giallorossi si sono imposti per 3-0: Lorenzo Pellegrini ha messo il suo marchio nella stracittadina giocata prima della sosta, chiudendo una sfida dominata dagli uomini di José Mourinho.

Ed è proprio la splendida rete del centrocampista giallorosso che i tifosi hanno scelto come gol del mese: ad annunciarlo è stata la stessa Lega Serie A con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Foto: Twitter Roma