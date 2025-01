Serie A, gli squalificati della 20a giornata

Qui di seguito la lista degli squalificati della ventesima giornata di Serie A, che si aprirà venerdì con Lazio-Como. Degli 11 squalificati, 3 sono proprio dei biancocelesti: Gila, Zaccagni e Castellanos, squalificato per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario per avere al 50′ in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria”. Per l’attaccante anche una multa di 15mila euro. La lista completa:

Locatelli (Juventus)

Emerson Royal (Milan)

Pobega (Bologna)

Goldaniga (Como)

Castellanos (Lazio)

Gila (Lazio)

Zaccagni (Lazio)

D’Ambrosio (Monza)

Lucca (Udinese)

Serdar (Verona)

Tchatchoua (Verona)

Foto: Instagram Lazio