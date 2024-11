Serie A, gli squalificati della 12a giornata

Tre gli squalificati per la dodicesima giornata di Serie A. Due assenze fondamentali per il Cagliari di Nicola, che dovrà fare a meno di Adopo e Mina. Il terzo risponde al nome di Livramento del Verona, ma Zanetti domenica a Firenze darà continuità a Suslov sulla corsia destra di centrocampo. Giallo legato alla mancata ammonizione di Retegui, che sul terzo gol dell’Atalanta ha tolto la maglia nell’esultanza, non subendo però il cartellino di rito. Prima ammonizione dell’avventura italiana per Neres del Napoli, proprio nella sfida contro la Dea.

Foto: X Serie A