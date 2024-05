Serie A, gli infortunati della 37° giornata

Di seguito, i giocatori infortunati e in dubbio per la 37° giornata:

ATALANTA: Holm, Kolasinac (in dubbio)

BOLOGNA: Ferguson, Soumaoro, Zirkzee (in dubbio)

CAGLIARI: Makoumbou, Jankto (in dubbio)

EMPOLI – Ebuhei, Cerri (in dubbio), Walukiewicz (in dubbio)

FIORENTINA – Sottil

FROSINONE – Mazzitelli, Lusuardi, Turati, Romagnoli, Oyono, Kalaj

GENOA – Bani, Vitinha, Matturro, Malinovskyi (in dubbio)

INTER – Acerbu

JUVENTUS – De Sciglio (in dubbio)

LAZIO – Gila

LECCE – Banda, Keba, Dermaku, Sansone (in dubbio)

MILAN – Loftus-Cheek, Chukwueze, Maignan (in dubbio)

MONZA – Ciurria, A. Carboni (in dubbio)

NAPOLI – Zielinski, Mario Rui (in dubbio), Lindstrom (in dubbio), Osimhen (in dubbio)

ROMA – Spinazzola

SALERNITANA – Candreva, Gyomber, Ochoa, Boateng, Maggiore

SASSUOLO – Castillejo, Defrel, Berardi

TORINO – Vlasic, Djidji, Gineitis, Schuurs

UDINESE – Silvestri, Lovric, Thauvin, Deulofeu, Ebosse

VERONA – Henry, Cruz

Foto: lega serie a