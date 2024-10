Serie A, gli assenti della decima giornata

Qui di seguito tutti gli indisponibili per il turno infrasettimanale, che partirà questo pomeriggio alle 18:30 con i match Lecce-Verona e Cagliari-Bologna.

ATALANTA

Infortunati: Scamacca, Brescianini, Scalvini e Kossounou.

BOLOGNA

Infortunati: Cambiaghi, El Azzouzi, Erlic, Aebischer, Lykogiannis

CAGLIARI

Squalificati: Makoumbou

Infortunati: Jankto (tempi incerti)

COMO

Infortunati: Sergi Roberto, Van der Brempt.

EMPOLI

Infortunati: Perisan (rientro non prima di novembre), Ebuehi (rientro a novembre), Zurkowski (out con l’Inter), Belardinelli (out con l’Inter), Esposito (in dubbio), Sazonov (out per 5-6 mesi),

FIORENTINA

Infortunati: Cataldi (problema alla coscia, in dubbio per il Genoa); Comuzzo (problema alla caviglia, in dubbio per il Genoa); Gudmundsson (lesione al bicipite femorale, rientro fine novembre); Mandragora (lesione al menisco, rientro a novembre); Moreno (problema alla coscia, in dubbio per il Genoa); Pongracic (problema al flessore, rientro a fine ottobre)

GENOA

Infortunati: Gollini, De Winter, Messias, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban, Ankeye, Norton-Cuffy.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Bani.

HELLAS VERONA

Infortunati: Dawidowicz, Frese

Squalificati: nessuno

INTER

Infortunati: Calhanoglu (rientra con il Venezia), Acerbi (rientra con il Venezia), Carlos Augusto (dopo la sosta).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Foto: X Serie A