Un turno di squalifica per Danilo (espulsione per somma di ammonizioni) e Chiesa (era diffidato ed è stato ammonito). È arrivata, però, la squalifica di due turni per Martin Caceres a causa di: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un’espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di giuoco”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina