Serie A, giudice sportivo: 2 squalificati per un turno

Il giudice sportivo della Serie A, dopo la prima giornata di campionato, ha squalificato per una giornata Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) e Diego Farias (Lecce) espulsi rispettivamente contro Bologna e Inter. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. – Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara.

Foto: Sito Serie A