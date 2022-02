Serie A, già 5 squalificati per la ventottesima giornata

In attesa del posticipo di stasera, sono già cinque gli squalificati per la ventottesima giornata di campionato. Non ci sono squalifiche arretrate da scontare, ma nelle nove partite del ventisettesimo turno ci sono state due espulsioni: quella discussissima di Bonaventura che salterà almeno il Verona e quella di Amian, che non ci sarà contro la Juventus. In tre sono stati ammoniti in condizione di diffida: Ismajli salterà Genoa-Empoli, Maxime Lopez mancherà in Venezia-Sassuolo e Kiwior Juventus-Spezia. In Atalanta-Sampdoria, invece sono sei i diffidati: de Roon, Toloi e Zappacosta (Atalanta); Murru, Rincon e Thorsby (Sampdoria).

Foto: Twitter Fiorentina