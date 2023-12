Serie A: Ferguson manda in orbita il Bologna. Pari tra Torino e Udinese

Si sono concluse le due sfide in programma alle 15:00 nel pomeriggio di Serie A. Tutte le emozioni concentrate nei minuti finali, con il super Bologna che piega l’Atalanta nello scontro diretto, grazie ad una rete all’86’ di Ferguson. I ragazzi di Thiago Motta al quarto posto in solitaria, a soli due punti dal Milan terzo. Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, botta e risposta nel giro di sette minuti tra Torino ed Udinese: all’81’ Zarraga per il vantaggio friulano, all’88’ Ilic evita il ko per i granata. Torino al decimo posto a quota 24, piccolo passettino salvezza per l’Udinese, che raggiunge quota 14.

