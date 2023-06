Serie A, Fagioli nominato miglior Under23 del campionato

Una stagione da dimenticare per la Juventus, coinvolta in faccende extra campo e poco convincente riguardo gli obiettivi sportivi. Se c’è una nota positiva può essere il lancio in prima squadra di molti giovani prodotti del vivaio bianconero. L’elemento che ha lasciato migliori sensazioni è senza ombra di dubbio Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 è una delle sorprese, in positivo, della stagione della Juventus. Personalità, tecnica e intensità messe al servizio di Allegri che gli ha concesso la titolarità della mediana bianconera. Onore al merito per la grande stagione disputata, condita da 3 gol e 5 assist, la Lega Serie A ha nominato Nicolò Fagioli miglior Under23 del campionato. Battuta la concorrenza di Baldanzi e Scalvini.

Foto: Twitter Serie A